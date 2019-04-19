Украинская секс-бомба вызвала фурор горячей фотосессией

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева взбудоражила поклонников новой соблазнительной фотосессией.

Соответствующие снимки звезда обнародовала на своей странице в Instagram, вызвав множество восторженных отзывов.

Астафьева позировала в сетке и нижнем белье, продемонстрировав стройную фигуру. На одном из снимков она прикрывалась черными перьями.

"Нерезкие кадры, часто самые любимые. Чтобы можно было еще раз убедиться в состоянии, в эмоции и искренности. Размывается грань между кадром и зрителем", – подписала она под фото с перьями.

В комментариях поклонники заявили, что певице нужно целый альбом записать в стили 80-х годов, потому что ей очень идет этот стиль.

"Надо альбом записать в стиле 80-х", "Космос", "Сама грация", "Прям бомба", "Ты просто невероятная", "Женственная и чертовски красивая", "Черный бриллиант, как Даша", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева уже показывала поклонникам этот наряд. Тогда она выпустила видео, на котором эротично двигается перед камерами.

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