Украинская секс-бомба показала огромную грудь в маечке: видео

Украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала видео со своей тренировки в тренажерном зале.

Так, ролик звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она делала упражнение с фитнес резинкой в маечке с очень глубоким декольте (чтобы просмотреть, доскрольте новость до конца).

Фото: UAportal

Отметим, что также Астафьева подшутила над своим тренером, который в комментарии под видео пожелал всем хорошей пятницы. На что певица отписала: "Ничего, что сегодня четверг?".

Фото: скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, актриса и звезда Playboy Даша Астафьева показала эротическую фотосессию, для которой она позировала в тонкой блузке без белья. Сквозь ткань наряда без труда можно рассмотреть пикантные детали обнаженной груди секс-бомбы.