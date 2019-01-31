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Украинская секс-бомба оголилась на камеру: горячие снимки

2.1тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица и актриса, звезда культового мужского глянца Playboy Даша Астафьева поразила поклонников пикантными снимками.

Так, секс-бомба позировала в белье, демонстрируя свою аппетитную фигуру. Фото опубликованы в Instagram-аккаунте Астафьевой.

Снимки были сделаны на "пленочный" фотоаппарат, что придало им дополнительной пикантности.

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В комментариях под постом поклонники выразили свое восхищение артисткеи и фотографу.

"Очень жарко! Отличное фото, ты невероятно красивая", – написали фолловеры.

Украинская секс-бомба оголилась на камеру: горячие снимки

Украинская секс-бомба оголилась на камеру: горячие снимки

Украинская секс-бомба оголилась на камеру: горячие снимки

Украинская секс-бомба оголилась на камеру: горячие снимки

Instagram @da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева сменила образ, снявшись в рекламе духов. Певица предстала полностью обнаженной, чем вызвала восторг в сети.

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Персона
Даша Астафьева
Тег
шоу-бизнес
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