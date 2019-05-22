ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

Украинская рэперша попала в престижный список европейских исполнителей

2.3тЧитать материал на украинском

Бывшая заведующая детским садиком на Киевщине Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом ALYONA ALYONA, попала в список 15 европейских артистов по версии The New York Times, на которых стоит обратить внимание.

В материале одного из крупнейших изданий в США одна из немногочисленных хип-хоп исполнительниц в Украине идет второй (чтобы посмотреть клипы украинской рэперши, проскролльте до конца страницы).

TNYT обратили внимание на то, что Alyona Alyona читает рэп на украинском языке, несмотря на популярность русского хип-хопа в нашей стране. "Я хочу рассказывать о повседневной жизни на своем родном языке", – процитировали слова украинки в издании.

Alyona Alyona (Алена Савраненко)

Alyona Alyona (Алена Савраненко)

instagram@alyona.alyona.official

Новости
Мадонну уличили во лжи на Евровидении-2019: показательное видео

Ее творчество посоветовали поклонникам певицы из США Азилии Бенкс. Журналисты также заметили, что украинка "плюет молниеносными потоками" без ненормативной лексики.

Украинская рэперша попала в престижный список европейских исполнителей

В список также включили: Ghali (Гали Амдуни) из Италии, HVL из Грузии, Aya Nakamura из Франции, Viagra Boys из Швеции, Violet из Португалии, Angèle из Бельгии, Dave из Великобритании, Julian Uhu (Польша), Vendredi Sur Mer из Швейцарии, C. Tangana из Испании, Wegen Von Lisbeth из Германии, IC3PEAK из России, Melinda Ademi из Косово и Ezhel из Турции.

Клипы Alyona Alyona

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не знаешь, кто муж Каменской? Читай в нашем Instagram!

Персона
ALYONA ALYONA
Место
Украина
Теги
рейтингрэпермузыкашоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
8
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения