Украинская рэперша попала в престижный список европейских исполнителей

Бывшая заведующая детским садиком на Киевщине Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом ALYONA ALYONA, попала в список 15 европейских артистов по версии The New York Times, на которых стоит обратить внимание.

В материале одного из крупнейших изданий в США одна из немногочисленных хип-хоп исполнительниц в Украине идет второй (чтобы посмотреть клипы украинской рэперши, проскролльте до конца страницы).

TNYT обратили внимание на то, что Alyona Alyona читает рэп на украинском языке, несмотря на популярность русского хип-хопа в нашей стране. "Я хочу рассказывать о повседневной жизни на своем родном языке", – процитировали слова украинки в издании.

Alyona Alyona (Алена Савраненко) instagram@alyona.alyona.official

Ее творчество посоветовали поклонникам певицы из США Азилии Бенкс. Журналисты также заметили, что украинка "плюет молниеносными потоками" без ненормативной лексики.

В список также включили: Ghali (Гали Амдуни) из Италии, HVL из Грузии, Aya Nakamura из Франции, Viagra Boys из Швеции, Violet из Португалии, Angèle из Бельгии, Dave из Великобритании, Julian Uhu (Польша), Vendredi Sur Mer из Швейцарии, C. Tangana из Испании, Wegen Von Lisbeth из Германии, IC3PEAK из России, Melinda Ademi из Косово и Ezhel из Турции.

Клипы Alyona Alyona

Как сообщал OBOZREVATEL:

Alyona Alyona начала набирать популярность после публикации роликов на канале в Youtube. Дебютный клип на украиноязычную песню "Рибки за склом" вышел в октябре 2018 года.

30 ноября она выпустила новое рэп-видео на песню "Відчиняй".

В апреле 2019 года украинская рэперша презентовала альбом "Пушка" и одноименный клип, который поразил западных блогеров.

И почти сразу после этого Alyona Alyona попала на страницы модного западного журнала Vogue, где рассказали ее историю.

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