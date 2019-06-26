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Украинская рэперша блеснула фигурой на пляже: фото

1.8тЧитать материал на украинском

Украинская хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом Alyona Alyona, показала, как отдыхает на озере в Барышивке. Так, после отпуска в Барселоне она решила позагорать и в родном городке.

Артистка опубликовала снимок на личной странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике среди камышей.

Алена Савраненко

Алена Савраненко

Vogue

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"Барселона Барселоной, а в Барышевке на озере тоже харашо!" - посмеялась исполнительница.

Alyona Alyona

Alyona Alyona

instagram.com/alyona.alyona.official

Как ранее писал OBOZREVATEL, Alyona Alyona, стала героиней статьи в модном глянце Vogue. В материале рассказали, как она прошла путь становления от обычной продавщицы до популярной украинской рэперши, дебютный альбом которой в рамках недели показал многотысячный охват.

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Персона
ALYONA ALYONA
Место
Украина
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