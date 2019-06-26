Украинская рэперша блеснула фигурой на пляже: фото

Украинская хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом Alyona Alyona, показала, как отдыхает на озере в Барышивке. Так, после отпуска в Барселоне она решила позагорать и в родном городке.

Артистка опубликовала снимок на личной странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике среди камышей.

Алена Савраненко Vogue

"Барселона Барселоной, а в Барышевке на озере тоже харашо!" - посмеялась исполнительница.

Alyona Alyona instagram.com/alyona.alyona.official

Как ранее писал OBOZREVATEL, Alyona Alyona, стала героиней статьи в модном глянце Vogue. В материале рассказали, как она прошла путь становления от обычной продавщицы до популярной украинской рэперши, дебютный альбом которой в рамках недели показал многотысячный охват.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.