Украинская рэперша Алина Паш заразилась коронавирусом

Украинская рэп-исполнительница Алина Паш рассказала, что заболела коронавирусом. Артистка призналась, что не знает от кого могла заразиться, а также описала свои симптомы болезни.

Такими подробностями знаменитость поделилась в своих Instagram-сторис. Она также поблагодарила друзей за заботу.

"Б*яха, ну вот и я коронована. Люди, с которыми я контактировала в последнее время, следите за своим здоровьем. Все будет йоу, но нужно быть начеку... Друзья, спасибо вам за заботу, за ваши сообщения. Я на связи с докторами, вроде бы все верные лекарства есть. Пью воду, много воды. Температурю ночью 38-39, что "ломает тело", но такие симптомы когда-то проходили уже, поэтому настроение боевое", – поделилась Алина.

Алина Паш заразилась коронавирусом Instagram Алины Паш

Instagram Алины Паш

Instagram Алины Паш

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского продюсера Виктора Дробыша госпитализировали в Москве с двусторонней пневмонией. Артист получил положительный тест на COVID-19.