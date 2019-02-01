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Украинская поп-звезда обнажилась на камеру: пикантное фото

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Украинская поп-исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" удивила поклонников новым снимком.

Она похвасталась в своем Instagram-аккаунте соблазнительной фигурой, опубликовав пикантное фото.

"Танцевала под Бузову. А вы?" – спросила она у поклонников под снимком, на котором позирует в нижнем белье, демонстрируя подтянутую фигуру.

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Поклонники выразили восхищение Каминской, заявив, что у нее идеальное и стройное тело.

"Стройняшка", "Слава, Вы вообще не едите? Фигура – огонь", "Родить 2 детей и иметь такую фигуру. Мечта", "Ваша фигура просто идеальна", – написали пользователи.

Однако музыкальный вкус певицы все же раскритиковали. Каминской посоветовали протереть уши святой водой.

"Слава, зачем? Протрите уши святой водой", "Та не дай Бог", "Тьфу, свят-свят, под "такое" разве танцуют?", – добавили поклонники.

Украинская поп-звезда обнажилась на камеру: пикантное фото
Украинская поп-звезда обнажилась на камеру: пикантное фото
Украинская поп-звезда обнажилась на камеру: пикантное фото
Украинская поп-звезда обнажилась на камеру: пикантное фото
Украинская поп-звезда обнажилась на камеру: пикантное фото
Украинская поп-звезда обнажилась на камеру: пикантное фото
Украинская поп-звезда обнажилась на камеру: пикантное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каминская позировала абсолютно голой на ледяной земле, чем вызвала массу восхищенных отзывов в сети.

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Персона
Слава Каминская
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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