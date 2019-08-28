Украинская певица заявила об угрозах после выступления на Марше Достоинства

Украинская певица Алина Паш, выступившая на Марше Достоинства в Киеве, пожаловалась на угрозы и оскорбления.

На своей странице в Facebook рэперша по полочкам разложила свои визиты в Россию и аннексированный Крым, а также добавила, что не боится тех, кто угрожает ей и ее семье.

Алина Паш рассказала об угрозах в сети

"За время существования проекта Alina Pash я ни разу не выступала на территории России. С момента выхода первого релиза 2018 мы получили десятки предложений, которым я отказала. В 2017 году по личным обстоятельствам я была на территории России, как частное лицо. Да, я сделала фото со свитшотом "KYIV" на Красной Площади. Потому что считаю, что именно так должно на английском языке писаться название украинской столицы. Київ, не Кієв", – написала Паш.

Она добавила, что в 2015 году посещала аннексированный Крым с визитом к родственникам членов команды, у которых была свадьба.

"Если я нарушила законодательство Украины – готова отвечать по закону, но не готова отвечать перед обществом, как артист. Это было за три года до появления проекту Alina Pash. Всю ответственность публичного человека перед обществом я понимаю. Карта Украины выглядит для меня сегодня так же, как я ее изучала в 1-м классе с папой", – добавила артистка.

Алина Паш на Марше Достоинства Фото: Facebook Паш

Она также прокомментировала выступление на Майдане, уточнив, что пела бесплатно, а текст писала сама. "Мой куплет не является частью гимна. Как по замыслу, так i чисто музыкально", – добавила она.

"Если Вы не услышали мой месседж – перечитайте текст куплета ниже. Там позиция раскрыта лучше всего. Если вам не нравится – Вы имеете на это право. Но угрожать моим родным и мне у Вас права нет. По Закону Украины Вы несете за это уголовную ответственность. Но если Вы все же думаете, что избиение женщины изменит ситуацию в стране – приходите сегодня после концерта. Вы знаете, где я буду. Я хочу, чтобы мы посмотрели друг другу в глаза. Я вас не боюсь. Потому на моей стороне правда и на моей стороне любовь. Любовь к Украине и миллионам искренних сердец моих братьев и сестер", – резюмировала Паш.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа Паш выступила с рэпом на Майдане, однако не всем понравилась такая инициатива в День Независимости. В связи с этим OBOZREVATEL вспомнил, кто она такая, и какие композиции выпускала в последнее время.

Также ей припомнили интервью, которая она давала по поводу концерта в России и гастролей артистов в стране-агрессоре. А позже в сети нашли старое фото Паш, на котором она позировала в куртке, похожей по цвету на флаг РФ.

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