Главная Новости
22 октября • обновлено в 10:15
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"На эротику потянуло?" Известная украинская певица завела сеть соблазнительным фото

1.5т Читать материал на украинском

Украинская певица Злата Огневич взбудоражила поклонников соблазнительным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в плаще на голое тело, засветив грудь.

"Теперь я знаю все..." — написала Злата.

Злата Огневич

Злата Огневич

Фото из Instagram

Злата Огневич в плаще на голое тело

Злата Огневич в плаще на голое тело

Фото из Instagram

Новости
"Ух, сколько секса!" Племянница Ротару восхитила сеть соблазнительным фото

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации певицы. Они засыпали ее комплиментами.

"На эротику потянуло?" Известная украинская певица завела сеть соблазнительным фото
"На эротику потянуло?" Известная украинская певица завела сеть соблазнительным фото
"На эротику потянуло?" Известная украинская певица завела сеть соблазнительным фото
"На эротику потянуло?" Известная украинская певица завела сеть соблазнительным фото
"На эротику потянуло?" Известная украинская певица завела сеть соблазнительным фото

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Златы Огневич, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Злата Огневич сексуально позирует на камеру

Злата Огневич сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Соблазнительная Злата Огневич

Соблазнительная Злата Огневич

Фото из Instagram

Злата Огневич продемонстрировала подтянутую фигуру

Злата Огневич продемонстрировала подтянутую фигуру

Фото из Instagram

Злата Огневич в соблазнительном белье

Злата Огневич в соблазнительном белье

Фото из Instagram

Злата Огневич продемонстрировала

Злата Огневич продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Злата Огневич и телеведущая Надежда Матвеева повеселили поклонников горячими танцами. Звезды пытались танцевать тверк.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Злата Огневич
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel