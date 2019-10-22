"На эротику потянуло?" Известная украинская певица завела сеть соблазнительным фото

Украинская певица Злата Огневич взбудоражила поклонников соблазнительным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в плаще на голое тело, засветив грудь.

"Теперь я знаю все..." — написала Злата.

Злата Огневич Фото из Instagram

Злата Огневич в плаще на голое тело Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации певицы. Они засыпали ее комплиментами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Злата Огневич и телеведущая Надежда Матвеева повеселили поклонников горячими танцами. Звезды пытались танцевать тверк.

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