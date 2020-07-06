Украинская певица рассказала, как Лорак закрутила роман с ее мужем: что известно об их отношениях

Украинская певица TAYANNA рассказала, как ее экс-возлюбленный, саунд-продюсер компании Black Star Inc. Егор Глеб закрутил роман с исполнительницей Ани Лорак.

Как отметила подопечная Алана Бадоева в "Светской жизни", пара до сих пор вместе и проживает в Москве (Россия) (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Было столько грязи и интриг: "Вот, он встречается с ней, она успешнее. Он нашел такую же певицу, как и ты. Но она более известна, поэтому и пошел к ней". Я понимаю, что людям надо давать хлеба и зрелищ и они будут счастливы, им больше ничего не нужно", –прокомментировала TAYANNA.

Певица рассказала, что ее сын Даниэль редко общается с отцом, потому что он от него отвык. Однако когда он приезжает в Киев, они могут вместе пообедать, это не считается табу. Однажды Глеб предложил сыну улететь вместе с ним в Россию, чтобы познакомиться с Лорак и ее дочерью Софией. Даниэль отказал, сказав, что "он ему не отец, он просто его "сделал".

Егор Глеб с сыном Ask.Fm (аккаунт Глеба)

"Он себе не изменяет, думаю, и не будет предавать. Тем более, что он переехал в другую страну и там конечно наткнулся на такую же черновчанку, как и я. Мне кажется, что нам остается только съехаться и жить большой шведской семьей", – добавила TAYANNA.

Также певица ранее рассказывала, что Глеб часто поднимал на нее руку. И если бы Лорак хотела позвонить ей, то она бы все рассказала.

"Чужая семья – дебри. Пусть они себе живут и разбираются, как хотят. Возможно, такого там не будет, как было у нас, потому что каждые отношения разные. Возможно, он уже перерос, переоценил и переосознал свою жизнь", – подчеркнула певица.

Отметим, что Егор Глеб – украинец, до переезда в Москву жил в Киеве. Ани Лорак родом из Черновцов. Об их отношениях стало известно в 2019 году, а в июне того же года российские СМИ рассекретили имя любимого Лорак. Певица старше возлюбленного на 15 лет – ей 42, ему 27. Читайте подробнее по ссылке.

Ани Лорак и Егор Глеб Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Егора Глеба заскочили на дне рождения дочери Ани Лорак.