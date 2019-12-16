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16 декабря • обновлено в 16:22
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Известная украинская певица попала в ДТП: подробности и фото

1.5т
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Известная украинская певица Ирина Федишин попала в ДТП после концерта в Шепетовке.

Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram. По словам Ирины, в их автомобиль на высокой скорости врезался пассажирский бус.

Ирина Федишин

Ирина Федишин

Фото: instagram/irynafedyshyn

"Друзья, со мной и моей командой случилось досадное приключение. Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи мы попали в аварию. Это очень страшно... Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу, на скорости "влетел" в наше авто. Удар был достаточно большой силы..." — написала Федишин.

Ирина Федишин попала в ДТП

Ирина Федишин попала в ДТП

Фото: instagram/irynafedyshyn

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Также певица добавила, что из-за боли в мышцах они с командой вызвали скорую и провели ночь в больнице. К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком.

Певица возвращалась с концерта в Шепетовке

Певица возвращалась с концерта в Шепетовке

Фото: instagram/irynafedyshyn

Ирина Федишин попала в ДТП

Ирина Федишин попала в ДТП

Фото: instagram/irynafedyshyn

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Федишин рассказала своим подписчикам в Instagram, как угодила в песчаную бурю в Египте.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Ирина Федишин
Место
Украина
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