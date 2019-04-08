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Украинская певица показала фигуру в откровенном купальнике

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Украинская исполнительница Алена Омаргалиева, вокалистка проекта TamerlanAlena, впечатлила своих пользователей сети новым красочным фото. На нем она стоит возле стены в купальнике, который подчеркивает ее стройную фигуру.

Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Украинская певица показала фигуру в откровенном купальнике
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Отметим, что певица часто радует своих поклонников откровенными фото.

Как ранее писал OBOZREVATEL, солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала в сети откровенное видео, на котором она позирует в купальнике с очень глубоким декольте. Поклонникам артистки понравился ее наряд и они отметили, что у певицы красивая фигура.

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