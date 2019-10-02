"Неземная": украинская певица покорила фанатов горячим фото в белье

Одна из самых сексуальных участниц украинской группы "А.Р.М.И.Я", певица Настя Снадная покорила поклонников соблазнительной фотографией.

На своей странице в Instagram звезда обнародовала кадр, на котором демонстрирует роскошное тело в нижнем белье.

"Все имеет свои формы (фреймы). Фреймы авторитетные, значимые, близкие, рабочие. Мы частенько говорим, что полностью независимые от людей и от обстоятельств. Нам кажется эта характеристика имеет слишком крутое значение – сама суть и понятие слова независимый. Но это лишь внешняя оболочка красивого глянца. Для нас многие и многое имеет смысл и наполнение, к которым мы прислушиваемся и кого ценим", – написала певица.

Настя Снадная - фото в белье instagram/nastya_snadnaya

В комментариях к снимку Снадной поклонники выразили восторг из-за подкачанного и загорелого тела артистки.

"Настя, ты красотка", "Красотка", "У вас все самое лучшее", "Моя неземная", "Крутышка", – написали пользователи.

Настя Снадная в прозрачном топе instagram/nastya_snadnaya

Настя Снадная в прозрачной кольчуге instagram/nastya_snadnaya

Настя Снадная в белье instagram/nastya_snadnaya

Настя Снадная на пляже instagram/nastya_snadnaya

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2009 году Настю ударило током во время съемок клипа Sexual Revolution.

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