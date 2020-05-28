Украинская певица вызвала ажиотаж в сети пикантным фото с мужем

Популярная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) порадовала поклонников новым пикантным снимком со своим мужем Сергеем Середой.
Соответствующая фотография появилась на личной странице знаменитости в Instagram.
MamaRika
Instagram @mamarika_official
Так, на фото артистка в купальнике и мужчина в плавках стоят под душем на улице. При этом, пара обнимается в кадре.
"Давайте, пишите, какие "вульгарные фото", "фуфуфу", "имели бы совесть", – подписала публикацию MamaRika.
MamaRika с мужем
Instagram @mamarika_official
MamaRika с мужем
Instagram @mamarika_official
Однако поклонники, наоборот, пришли в восторг от фотографии. В комментариях пользователи засыпали супругов комплиментами.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в марте певица Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, вышла замуж за актера и КВНщика Сергея Середу. Свадебная церемония состоялась в Таиланде.
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