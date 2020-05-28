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28 мая • обновлено в 09:38
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Украинская певица MamaRika вызвала ажиотаж в сети пикантным фото с мужем

4.6т
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Популярная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) порадовала поклонников новым пикантным снимком со своим мужем Сергеем Середой.

Соответствующая фотография появилась на личной странице знаменитости в Instagram.

MamaRika

MamaRika

Instagram @mamarika_official

Так, на фото артистка в купальнике и мужчина в плавках стоят под душем на улице. При этом, пара обнимается в кадре.

"Давайте, пишите, какие "вульгарные фото", "фуфуфу", "имели бы совесть", – подписала публикацию MamaRika.

MamaRika с мужем

MamaRika с мужем

Instagram @mamarika_official

MamaRika с мужем

MamaRika с мужем

Instagram @mamarika_official

Однако поклонники, наоборот, пришли в восторг от фотографии. В комментариях пользователи засыпали супругов комплиментами.

Украинская певица вызвала ажиотаж в сети пикантным фото с мужем
Украинская певица вызвала ажиотаж в сети пикантным фото с мужем
Украинская певица вызвала ажиотаж в сети пикантным фото с мужем
Украинская певица вызвала ажиотаж в сети пикантным фото с мужем
Украинская певица вызвала ажиотаж в сети пикантным фото с мужем
Украинская певица вызвала ажиотаж в сети пикантным фото с мужем

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в марте певица Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, вышла замуж за актера и КВНщика Сергея Середу. Свадебная церемония состоялась в Таиланде.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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