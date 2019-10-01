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1 октября • обновлено в 14:42
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Украинская песня стала самой популярной среди россиян: видео

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Текст песни группы Kazka "Плакала" оказался самым популярным запросом среди российских пользователей поисковика "Яндекс" в течение 2019 года.

На втором месте оказался текст композиции "Детство" Rauf & Faik. Об этом сообщает ТАСС.

Украинская песня стала самой популярной среди россиян: видео

Кадр из клипа "Плакала"

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На третьем месте оказалась песня "Незабудка" Тимы Белорусских, на четвертом - "Юморист" Face, а на пятом композиция "Зацепила" Артура Пирожкова.

Украинская песня стала самой популярной среди россиян: видео

ТАСС

Среди самых популярных клипов в тот же период пользователи чаще всего искали клип Little Big на трек Skibidi, на втором месте "Алкоголичка" Артура Пирожкова, а на третьем — "Ibiza" Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

Как ранее писал OBOZREVATEL, YouTube-блогер Ваня Рассел заприметил в хитовом клипе группы KAZKA "Плакала" забавный ляп. На одном из кадров ролика блогер заметил, как у вокалистки "поплыла" рука.

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Персона
KAZKA
Место
Россия
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