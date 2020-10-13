Украинская модель прокомментировала слухи о романе с Ди Каприо

Ольга Веркалец Люди 19:55, 13.10.2020 Обновлено: 01:21, 14.10.2020

Супермодель Алина Байкова с Кропивницкого опровергла слухи о романе с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Обладатель "Оскара" является экс-возлюбленным ее подруги Тони Гаррн, а для украинки такие отношения неприемлемы.

В программе "Життя відомих людей" модель заверила, что ее с актером связывает только дружба. Они иногда ходят вместе обедать, а также встречаются на светских мероприятиях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я с Ди Каприо друзья, это 100%. Моя лучшая подруга Тони Гаррн, а я бы никогда не позволила себе встречаться с мужчиной своей подружки, даже с бывшим", – ранее рассказывала Байкова в одном из интервью.

Байкова с Ди Каприо на улицах Нью-Йорка.
Hello.ru

Журналистам "ЖВЛ" модель призналась, что уже готова к семье, ребенку и домашнему любимцу. Байкова не хочет загадывать наперед, но уже морально готовится к следующему этапу в жизни.

"Я живу, как живу. Точно знаю, что там, наверху, для меня уже все расписано. Меня еще судьба не подводила", – добавила украинка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, прокомментировала слухи о романе с партнером по "Танця з зірками" Дмитрием Дикусаром.

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