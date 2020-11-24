Украинская модель – о романтичном знакомстве с Немцовым: он пообещал, что плакать я буду только от счастья

Украинская модель и возлюбленная российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая познакомилась с политиком в 2012 году за день до вылета из Турции, где она отдыхала.

В интервью Дмитрию Гордону она рассказала, что во время первой встречи она плакала и не хотела уезжать, а он заметил ее и пригласил покататься на катере. А после знакомства Немцов пообещал, что Дурицкая больше плакать не будет, разве что от счастья (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я была очень грустной, не хотела уезжать. А ко всему, я еще и очки свои любимые потеряла на пляже. И я, сидя на берегу моря, расплакалась рядом со своей подружкой. А недалеко от нас на доске за катером плавал очень спортивный, красивый мужчина, который, спустившись на берег, пригласил нас сесть на катер и посмотреть, как он умело катается на вейкборде. И мы согласились. Вернувшись, он спросил меня: "Почему ты плачешь? Ты такая красивая – и плачешь". На что я ему ответила: "Очки свои потеряла, любимые". Он расспросил меня, как они выглядят и тут же отправился их искать. Я еще тогда подумала: "Какой благородный мужчина..." И мне как-то на душе от одного этого поступка стало уже веселее. Вернулся и сказал, что очки так и не нашел, но спросил, как меня зовут. Я рассказала ему, что я из Украины, сказала, как меня зовут, и сказала, что его я не узнала", – рассказала Дурицкая.

После этого Немцов попросил у девушки номер телефона, который она дала ему.

"Сказал, что если я дам ему свой номер, то он сделает так, что больше я плакать не буду никогда. Разве что только от счастья. Я, конечно же, дала ему свой номер. Но подумала: "Как такой известный мужчина может мне когда-то перезвонить? Наверное, он просто пожалел меня и решил таким образом утешить". Но как только мой самолет приземлился в Киеве, мне пришла смс: "Привет, это Борис. Я скоро буду у тебя"", – вспоминает девушка.

Некоторое время они переписывались, а затем Немцов прилетел огромным букетом цветов и очками, которые были похожи на те, что девушка потеряла.

"Он произвел на меня впечатление очень необычного мужчины с невероятной внутренней силой, с каким-то особым магнетизмом и безумно притягательной энергетикой, и неуемной жаждой к жизни", – отметила она.

По словам Дурицкой, Немцов говорил, что влюбился в нее с первого взгляда, а вот девушка полюбила его потом.

Также девушка отметила, что ее не смущала разница в возрасте более 30 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года, когда он вместе с Дурицкой шел по Большому Москворецкому мосту от Кремля в сторону Болотной улицы.