Украинская джаз-певица получила престижную премию в Германии

Лидер этно-джазового бэнда GANNA из Берлина (Германия), украинская певица Анна Гринева получила премию Jazz thing Next Generation от престижного журнала Jazz thing.

Недавно лейбл Double Moon Records издал дебютный альбом группы "Dykyi Lys", который содержит 9 песен, пишет Gazeta.ua.

На композиции Анну Гриневу вдохновил украинский аутентичный мелос, который она собирала во время фольклорных экспедиций по Украине. Над альбомом группа GANNA работала в течение двух лет в Берлине и во время туров по Европе.

Группа GANNA Фото Анны Гриневой для gazeta.ua

"Я считаю, что GANNA – очень важное открытие. Их убедительный голос занимает свою индивидуальную позицию между джазом и фолком. Вместе музыканты GANNA по-настоящему захватывают дух, и для меня они невероятно свежие и страстные в своей музыке, что просто светится спокойствием, движением, потоком и удовольствием", – отметил немецкий журналист Вольфганг Ґизе.

Сама же Гринева рассказала, что с помощью украинского языка смогла быть ближе к слушателям. Также она сообщила, что при благоприятных карантинных условиях планирует с коллективом устроить в сентябре 2020 года концерты в Украине.

Анна Гринева родилась в селе под Киевом Фото Анны Гриневой для gazeta.ua

"В моей музыке для меня важно быть дома, а украинский язык – это и есть мой дом, это моя семья. Поэтому, конечно, для меня очень важно, чтобы наш альбом услышали в Украине. Ведь мы так долго над ним работали, тщательно выискивая свой особый саунд", – призналась певица.

Отметим, Гринева родилась в маленьком селе под Киевом. Ее родители эмигрировали из Украины в Германию, когда девочке было 13 лет. Через 8 лет она вернулась жить в Киев. Сейчас певица завершает обучение в Университете музыки Ференца Листа в Веймаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский фильм ужасов "Посторонний" (Stranger) получил награду на престижном международном кинофестивале Fantaspoa в Бразилии. В частности, лента стала победителем в номинации "Лучшее художественное решение".