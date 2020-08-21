Украинская девушка Ван Дамма раскритиковала Киев
Девушка американского актера Жан-Клод Ван Дамма Елена Каверина, которая родом из Кривого Рога, раскритиковала запущенное состояние города Киева.
Украинка на своей странице в Instagram написала, что побывала во многих странах, но ей всегда хотелось домой. И каждый раз, когда она возвращалась, то понимала, что все изменилось не в лучшую сторону, а в худшую.
Напомним, Ван Дамм прилетел в Киев для съемок в боевике "Последний наемник". Пара публично не заявила, что проживает вместе в столице, но это стало известно благодаря Instagram-странице Елены, где она неоднократно делилась фотографиями из отеля, где также заметили актера.
"Хороший город Киев, но не мой совсем. Жить не хотела бы здесь, не моя энергетика. Город красивый, конечно, но запущенный. Дороги – отдельная тема, даже в Кривбассе они лучшие. Интересно, мы застанем момент процветания столицы и Украины в целом? Наступит ли момент, когда бюджет страны будет расходоваться на нужды страны и народа?" – возмутилась Каверина.
Пользователи соцсети согласились с мнением девушки и начали приглашать ее в другие города Украины.
"Приезжайте в Харьков, вам понравится, мэр города навел там порядок", "Каждый раз после приезда в Киев ловлю себя на мысли – как можно было до этого допустить?", "Тогда осталась Одесса, хоть и с плохими дорогами, но с шикарными морскими пейзажами", – написали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа в Киеве стартовали съемки фильма компании Netflix "Последний наемник". В сеть попало видео сцены с главным героем кинокартины Жан-Клод Ван Даммом. Также OBOZREVATEL узнал, что актер остановился в одном из самых роскошных киевских гостиниц вместе с Еленой Кавериной.