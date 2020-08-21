Украинская девушка Ван Дамма раскритиковала Киев

Девушка американского актера Жан-Клод Ван Дамма Елена Каверина, которая родом из Кривого Рога, раскритиковала запущенное состояние города Киева.

Украинка на своей странице в Instagram написала, что побывала во многих странах, но ей всегда хотелось домой. И каждый раз, когда она возвращалась, то понимала, что все изменилось не в лучшую сторону, а в худшую.

Напомним, Ван Дамм прилетел в Киев для съемок в боевике "Последний наемник". Пара публично не заявила, что проживает вместе в столице, но это стало известно благодаря Instagram-странице Елены, где она неоднократно делилась фотографиями из отеля, где также заметили актера.

Каверина рассказала, почему ей не понравилось в Киеве Instagram Елены Кавериной

"Хороший город Киев, но не мой совсем. Жить не хотела бы здесь, не моя энергетика. Город красивый, конечно, но запущенный. Дороги – отдельная тема, даже в Кривбассе они лучшие. Интересно, мы застанем момент процветания столицы и Украины в целом? Наступит ли момент, когда бюджет страны будет расходоваться на нужды страны и народа?" – возмутилась Каверина.

Пользователи соцсети согласились с мнением девушки и начали приглашать ее в другие города Украины.

"Приезжайте в Харьков, вам понравится, мэр города навел там порядок", "Каждый раз после приезда в Киев ловлю себя на мысли – как можно было до этого допустить?", "Тогда осталась Одесса, хоть и с плохими дорогами, но с шикарными морскими пейзажами", – написали в комментариях.

Пользователи соцсети согласились с мнением Кавериной Instagram Елены Кавериной

Каверину пригласили посетить другие города Украины Instagram Елены Кавериной

Каверину поддержали в соцсети Instagram Елены Кавериной

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа в Киеве стартовали съемки фильма компании Netflix "Последний наемник". В сеть попало видео сцены с главным героем кинокартины Жан-Клод Ван Даммом. Также OBOZREVATEL узнал, что актер остановился в одном из самых роскошных киевских гостиниц вместе с Еленой Кавериной.