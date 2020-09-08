Украинская блогерша и "фанатка пластики" Покрищук рассказала о последствиях операций

31-летняя блогерша и участница реалити "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Анастасия Покрищук, которая ранее поразила пользователей сети огромными скулами, рассказала о последствиях многочисленных пластических операций.

Девушка, которая существенно увеличила себе скулы, сделала липосакцию подбородка и увеличила грудь отметила, что ее часто критикуют за новую внешность, однако она довольна изменениями. Также она рассказала изданию OBOZREVATEL, что не планирует останавливаться и далее продолжит менять свое тело.

Девушка подчеркнула, что в новом облике чувствует себя гораздо увереннее. По словам Покрищук, ее не пугают ни операции, ни послеоперационная реабилитация, ни шрамы.

Анастасия Покрищук рассказала о пластических операциях . Пресс-служба Нового канала

"Думаю, лучше шрам, чем свисающий жир. Но после липосакции у меня не осталось и следа. Все делали через маленькую дырочку. Хотя даже если бы остался шрам, я все равно пошла бы на это", – отметила Анастасия.

Также она указала, что не испытывает дискомфорта в повседневной жизни ни от увеличенной груди, ни от скул специфической формы. На хейт она также старается не обращать внимания.

Покрищук рассказала, что хочет еще больше увеличить скулы. Пресс-служба Нового канала

"Я не обращаю внимания, смотрят на меня прохожие или нет. Разве что, если иду с друзьями, и они мне об этом говорят. Но, в целом, мне все равно. Часто спрашивают, больно ли спать на больших скулах. Не больно, я мечтаю сделать их еще больше", – подытожила Покрищук.

Как выглядела Анастасия Покрищук до пластики:

Блогерша Настя Покрищук до и после пластики. Instagram Насти Покрищук

Как выглядела девушка до увеличения скул. Instagram Насти Покрищук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Любовь Успенская поделилась с поклонниками видео, на котором показала свое лицо после пластических операций без макияжа. Многие из них указали, что их напугала внешность артистки.