Украинская блогерша и "фанатка пластики" Покрищук рассказала о последствиях операций
31-летняя блогерша и участница реалити "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Анастасия Покрищук, которая ранее поразила пользователей сети огромными скулами, рассказала о последствиях многочисленных пластических операций.
Девушка, которая существенно увеличила себе скулы, сделала липосакцию подбородка и увеличила грудь отметила, что ее часто критикуют за новую внешность, однако она довольна изменениями. Также она рассказала изданию OBOZREVATEL, что не планирует останавливаться и далее продолжит менять свое тело.
Девушка подчеркнула, что в новом облике чувствует себя гораздо увереннее. По словам Покрищук, ее не пугают ни операции, ни послеоперационная реабилитация, ни шрамы.
"Думаю, лучше шрам, чем свисающий жир. Но после липосакции у меня не осталось и следа. Все делали через маленькую дырочку. Хотя даже если бы остался шрам, я все равно пошла бы на это", – отметила Анастасия.
Также она указала, что не испытывает дискомфорта в повседневной жизни ни от увеличенной груди, ни от скул специфической формы. На хейт она также старается не обращать внимания.
"Я не обращаю внимания, смотрят на меня прохожие или нет. Разве что, если иду с друзьями, и они мне об этом говорят. Но, в целом, мне все равно. Часто спрашивают, больно ли спать на больших скулах. Не больно, я мечтаю сделать их еще больше", – подытожила Покрищук.
Как выглядела Анастасия Покрищук до пластики:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Любовь Успенская поделилась с поклонниками видео, на котором показала свое лицо после пластических операций без макияжа. Многие из них указали, что их напугала внешность артистки.