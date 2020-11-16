Украинская блогерша Алхим рассказала о своих заработках и пластических операциях

Популярная блогерша Анна Алхим из Днепра заявила, что зарабатывает не менее десяти тысяч евро в месяц на своем Instagram.

Так, по словам 29-летней знаменитости, на страницу которой подписано 620 тысяч человек, славу ей принесли откровенные и скандальные публикации. Об этом Алхим сообщила в интервью программе "Світське життя" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я зарабатываю всегда по-разному. Это может быть 10 тысяч евро в месяц, бывает и 50 тысяч. Менее десяти не бывает. Популярность принесло то, что я очень скандальная. Я люблю говорить правду и это людям не нравится", – заявила блогерша.

Анна Алхим в пикантной фотосессии Instagram Анны Алхим

Она также призналась, что стала такой яркой девушкой с татуировкой и пухлыми губами после популярности. Алхим дважды делала маммопластику, первый раз – после завершения грудного вскармливания, второй – изменила форму. Блогерша имеет более 20 рисунков на теле и не собирается останавливаться.

Анна Алхим до и после популярности

К слову, год назад блогерша развелась с мужем от которого воспитывает сына. Как поделилась Анна, она до сих пор страдает из-за разрыва.

Анна Алхим с сыном Instagram Анны Алхим

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Алхим призналась, что заболела коронавирусом после встречи с экс-мужем Софии Стужук Дмитрием, который умер от осложнений, вызванных COVID-19.