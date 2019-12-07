Украинская актриса, помогавшая воинам АТО, задумалась об эмиграции

Популярная украинская актриса, певица и волонтер Алла Мартынюк, которая регулярно ездила на передовую и помогала военным АТО на Донбассе, задумалась о переезде в США.

"Я очень люблю Киев, люблю свою страну. Но Украина почему-то не очень меня воспринимает как актрису. Я недовольна своим творческим ростом и подумываю переехать в Америку", – поделилась Мартынюк в эфире ObozTV.

"Знаете, я такая авантюристка. Когда-то я приехала в Москву и у меня все получилось. Я была там очень успешной, и все было прекрасно", – призналась актриса.

Мартынюк рассказала, что двое ее детей поддерживают это решение – они хотят учиться в США на актерском факультете.

"Они творческие, снимаются с 3 лет. Это их большая мечта – получить там образование и работать. А когда ты с детства живешь за границей, то тебе и язык легче дается…", – объяснила она.

"Конечно, сейчас такое сложное положение в нашей стране, я не могу отсюда уехать и бросить всех своих близких. Но я уже предприняла некоторые шаги, чтобы все-таки попробовать себя за границей… Посмотрим, как карта ляжет", – добавила Мартынюк.

В качестве вариантов для переезда она назвала Беверли-Хиллз и Лос-Анджелес.

Алла Мартынюк Facebook / Алла Мартынюк

OBOZREVATEL напоминает, что Алла Мартынюк ранее была участницей популярной в России поп-группы "ВИА Сливки".

Алла Мартынюк Facebook / Алла Мартынюк

Как актриса она снялась в таких фильмах, как "Ненасытные", "Фродя", "Нужен мужчина", сыграла роль в сериалах "Мажор", "Чудо по расписанию", "Ментовские войны", "Весна в декабре" и многих других.

Алла Мартынюк Facebook / Алла Мартынюк

В 2014-2014 годах Алла была участницей Майдана, а с началом войны на востоке Украины отказалась от работы в России, стала волонтером и начала активно помогать военным на Донбассе.

Алла Мартынюк Facebook / Алла Мартынюк

В программе "Острый вопрос" на ObozTV Алла Мартынюк также возмутилась тем, что в Украине пытаются дискредитировать участников АТО, военных и волонтеров. Она не исключила, что ветеранов целенаправленно подталкивают к новой революции.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

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