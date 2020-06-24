Украинка в оккупированном Крыму спела о том, как режим СССР и РФ 'убивает прекрасное'

Крымчанка Юлия Качула записала песню "Так сталося" на слова поэтессы "Расстрелянного возрождения" и сняла клип на эту композицию на улицах оккупированного Симферополя.

Соответствующий ролик она опубликовала на личном YouTube-канале. По словам певицы, тема убитых советским режимом поэтов ей до сих пор не дает покоя, ведь "это преступление глобального масштаба" (видео смотрите ниже).

"Кроме своих текстов, начинаю записывать песни на слова поэтов Расстрелянного возрождения. Это тема, от которой мне больно. Это преступления глобального масштаба. Когда убивают прекрасное и светлое – остается уродливое и темное", –призналась Качула.

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Певица также рассказала, что слова песни – это стихотворение Лидии Могилянской, расстрелянной в июне 1937 года советским НКВД.

"Ей было всего 37. Почти 10 лет она провела в лагерях на Соловках. Стихотворение посвящено Марку Вороному, поэту, расстрелянному всего на несколько месяцев позже... И хотя человек смертен, правда и идея – нет", – добавила Юлия.

Отметим, что в ролике снялась сама Качула и ее подруги из Симферополя, которые использовали в нем портреты убитых советским режимом поэтов: это Лидия Могилянская, Марко Вороной, Валерьян Пидмогильный, Михаил Драй-Хмара, Николай Волновой и Григорий Косынка.

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