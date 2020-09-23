Украинка станет первой в истории женщиной-дирижером престижного оперного фестиваля

Львовянка Оксана Лынив в 2021 году станет первой женщиной в истории, которая будет дирижировать на всемирно известном Байройтском фестивале в Германии.

Как сообщили на официальной странице украинки в Facebook, под ее руководством будет исполнена опера "Летучий голландец"

"Не имею слов, чтобы объяснить, что я сейчас чувствую – это очень волнительно и ответственно одновременно! Такое приглашение большая честь для меня!" – поделилась дирижер.

Отметим, Оксана Лынив родилась в Бродах на Львовщине в семье музыкантов. С 2008 по 2013 год она возглавляла Одесский оперный театр. Впоследствии украинка продолжила свою карьеру в Баварской государственной опере в Мюнхене. В 2017 году она стала первой женщиной, занявшей пост музыкального руководителя оперы в Граце.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известную российскую оперную певицу Анну Нетребко госпитализировали с пневмонией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Она уточнила, что у нее был выбор: продолжать сидеть дома и бояться заразиться или "работать, разъезжать и выступать" с риском заболеть.