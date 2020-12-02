Украинка стала победительницей премии Oper! Awards в Германии

Львовянка Оксана Лынив стала лауреатом награды немецкого журнала Oper! Она прославилась благодаря постановке оперы Белы Бартока "Замок герцога Синяя Борода".

Oper! Awards посвящена оперному искусству. Лынив победила в номинации "Лучший дирижер". Об этом сообщило издание на своей странице в Facebook.

Сама украинка рассказала, что эта награда для нее очень неожиданная.

"Ею в 20 различных категориях отмечаются музыкальные коллективы, оперные постановки и яркие театральные художники. Сегодня мы все должны были быть в Берлине, но из-за пандемии церемония награждения перенесена в онлайн-формат", – заявила женщина.

Оксана Лынив стала лауреатом награды немецкого журнала Oper! Facebook Лынив

Отметим, Лынив родилась в Бродах Львовской области. Она была стипендиатом нескольких престижных европейских фондов. На сегодняшний день женщина работает дирижером с известными оперными театрами Австрии, Германии, Чехии, Франции, Швейцарии, Испании, Швеции, Эстонии, Венгрии, Румынии и Японии.

Оксана Лынив стала лауреатом награды немецкого журнала Oper! Facebook Лынив

Оксана Лынив стала лауреатом награды немецкого журнала Oper! Facebook Лынив

Оксана Лынив стала лауреатом награды немецкого журнала Oper! Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Оксана Лынив в 2021 году станет первой женщиной в истории, которая будет дирижировать на всемирно известном Байройтском фестивале в Германии.