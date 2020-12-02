Украинка стала победительницей премии Oper! Awards в Германии

Львовянка Оксана Лынив стала лауреатом награды немецкого журнала Oper! Она прославилась благодаря постановке оперы Белы Бартока "Замок герцога Синяя Борода".

Oper! Awards посвящена оперному искусству. Лынив победила в номинации "Лучший дирижер". Об этом сообщило издание на своей странице в Facebook.

Сама украинка рассказала, что эта награда для нее очень неожиданная.

"Ею в 20 различных категориях отмечаются музыкальные коллективы, оперные постановки и яркие театральные художники. Сегодня мы все должны были быть в Берлине, но из-за пандемии церемония награждения перенесена в онлайн-формат", – заявила женщина.

Отметим, Лынив родилась в Бродах Львовской области. Она была стипендиатом нескольких престижных европейских фондов. На сегодняшний день женщина работает дирижером с известными оперными театрами Австрии, Германии, Чехии, Франции, Швейцарии, Испании, Швеции, Эстонии, Венгрии, Румынии и Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оксана Лынив в 2021 году станет первой женщиной в истории, которая будет дирижировать на всемирно известном Байройтском фестивале в Германии.