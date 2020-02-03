Украинка с 13-м размером груди пришла к Никитюк: пугающие фото

Украинка с рекордным 13-м размером груди стала участницей шоу "Кто против блондинок?", ведущей которого является Леся Никитюк.

Фотографиями со съемок поделилась пресс-служба Нового канала.

Украинка с 13-м размером груди на шоу "Кто против блондинок?" пресс-служба Нового канала

Так, сообщается, что пышные формы участницы стали самым большим вызовом для стилистов. На шоу девушка сменила два смелых образа. Так, сначала эффектная красотка появилась в розовом топе с глубоким вырезом и прозрачной блузе.

Затем участница переоделась в серебристый костюм с экстремальным декольте.

Украинка с 13-м размером груди на шоу "Кто против блондинок?" пресс-служба Нового канала

Известно, что девушка является обладательницей короны и титула Miss Top Model Plus Size Universe, который она завоевала в прошлом году в конкурсе "Мисс Вселенная плюс-сайз".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Леся Никитюк поделилась с поклонниками горячим фото с отдыха. На снимке она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав соблазнительную фигуру.

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