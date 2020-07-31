Украинка с 13-м размером груди показала пышные формы в откровенном купальнике

Модель с 13-м размером груди и обладательница титула "Самая большая натуральная грудь Украины" Мила Кузнецова поделилась с поклонниками пикантными фото с отдыха на Азовском море.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позировала в откровенном розовом купальнике с завязками, продемонстрировав пышные формы (снимок смотрите ниже).

Так, образ для фотосессии 31-летняя модель дополнила солнцезащитными очками. Фанаты пришли в восторг от новой публикации Кузнецовой и засыпали ее комплиментами.

Кузнецова показала пышные формы в откровенном купальнике Instagram @mila_kuznetsova10

"Ты очень красивая и просто секси", "Выглядишь, как всегда, замечательно. Фото супер", "Вы очень круто выглядите, я просто восхищаюсь вами, вы прекрасный человек", "Фигура просто замечательная!", "Ты пример для многих" , – написали в комментариях.

скриншот комментариев Instagram @ mila_kuznetsova10

скриншот комментариев Instagram @ mila_kuznetsova10

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кузнецова перевоплотилась в певца Олега Винника с помощью приложения Doublicat. В программе девушка подставила свое лицо вместо лица артиста в клипе на песню "Безумная любовь".