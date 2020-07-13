Украинка с 13-м размером груди перевоплотилась в Винника

Украинская модель с 13-м размером груди и обладательница титула "Самая натуральная грудь Украины" Мила Кузнецова перевоплотилась в певца Олега Винника с помощью приложения Doublicat.

В программе девушка подставила свое лицо вместо лица артиста в клипе на песню "Безумная любовь". Результатом она поделилась с поклонниками в Instagram-аккаунте.

Мила Кузнецова перевоплотилась в Олега Винника instagram.com/mila_kuznetsova10

Модель также попыталась превратиться в Бритни Спирс, Настю Каменских и Тину Кароль.

Отметим, что стать Винником благодаря приложению может каждый: нужно сделать селфи, выбрать GIF-файл, а дальше приложение изменит оригинальное лицо в анимации на лицо пользователя.

Напомним, Кузнецова подала заявку на украинский рекорд самой большой натуральной груди сама еще в июне 2020 года. 9 июля состоялась регистрация рекорда. Она имеет 13 размер груди, а их охват составляет 135,5 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кузнецова проведет свой дебютный бой по правилам смешанных единоборств в сентябре 2020 года в Таиланде.