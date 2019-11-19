Украинка против россиянки: какая из участниц "Мисс Мира 2019" красивее. Опрос

Уже 14 декабря в Лондоне пройдет международный конкурс красоты "Мисс Мира 2019". Накануне отъезда, участницы из Украины и России представили платья, в которых они выйдут на финал.

В связи с этим OBOZREVATEL решил показать наряды моделей. А также провести опрос среди читателей и узнать, кто красивее: представительница Украины Маргарита Паша или же России — Алина Санько (чтобы проголосовать, доскролльте новость до конца).

Алина Санько и Маргарита Паша

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Маргарита Паша представит Украину в финале "Мисс Мира 2019" в роскошном красном платье от дизайнера Екатерины Лукашик. Отметим, что на создание этого наряда с высоким вырезом и воздушным шлейфом ушло более 400 часов ручной работы и 300 метров ткани.

Маргарита Паша Фото: instagram/missukraine_official

Маргарита Паша Фото: instagram/margoritapasha

Маргарита Паша Фото: instagram/margoritapasha

Маргарита Паша Фото: instagram/margoritapasha

Маргарита Паша Фото: instagram/margoritapasha

Маргарита Паша Фото: instagram/margoritapasha

Россиянка Алина Санько, в свою очередь, на финале конкурса красоты появиться в синем платье прямого кроя от дизайнера Игоря Чапурина. По словам девушки, она даже участвовала в создании наряда — определила его цвет и фасон, который подчеркнет фигуру.

Алина Санько Фото: kp.ru

Алина Санько Фото: instagram/ms.alinasanko

Алина Санько Фото: instagram/ms.alinasanko

Алина Санько Фото: instagram/ms.alinasanko

Алина Санько Фото: instagram/ms.alinasanko

Алина Санько Фото: instagram/ms.alinasanko

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "Мисс Россия 2019" Алина Санько не будет участвовать в конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который пройдет в США. Подробности читайте здесь.

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