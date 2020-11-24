Украинка попала в список самых влиятельных женщин по версии BBC: как ей это удалось

Юля Ухина Люди 13:06, 24.11.2020 Обновлено: 13:12, 24.11.2020

BBC обнародовала список самых влиятельных и вдохновляющих женщин года. Среди них оказались и украинка, предприниматель Анастасия Волкова.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте издания. Отметим, что Волкова также является основательницей стартапа Flurosat, который предоставляет технологические услуги аграрному бизнесу в разных странах мира.

Анастасия Волкова попала в список самых влиятельных женщин по версии BBC
hivelife.com

Волкова училась в Национальном авиационном университете в Киеве, позже получила степень магистра в Варшавском технологическом университете. В 2015 году она переехала в Австралию, чтобы заниматься наукой. В 2016 году Волкова основала Flurosat. Услугами сервиса пользуются более тысячи компаний из 15 стран мира.

Она является основательницей стартапа Flurosat
flurosat.com
Анастасия Волкова
createdigital.org.au
Анастасия Волкова вошла в список 100 женщин года BBC
grin.news

Также летом этого года издание MIT Technology Review (журнал, издаваемый Массачусетским институтом технологий, одним из самых престижных технических вузов мира. – Ред.) включило Волкову в список новаторов в возрасте до 35 лет.

Анастасия Волкова
medium.com
Анастасия Волкова
medium.com

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Надя Дорофеева, которая недавно выпустила первую сольную песню Gorit, возглавила престижный чарт Apple Music 2020. Она стала первой украинской артисткой, занявшей первое место в престижном рейтинге.

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