Украинка покорила интернет, "оживив" героев классической живописи

Украинская художница Алла Мингалева выкладывает в своем инстаграме коллажи, в которых помещает героев классических полотен на современные фотографии.

По ее словам, над этой серией она работает около года, а ее любимая часть проекта — внедрять персонажей картин в офисную обстановку, пишет birdinflight.com.

"Мне интересно было „реинкарнировать“ их и посмотреть, как они впишутся в современные реалии, — говорит Мингалева. — Получилось очень забавно — особенно те коллажи, что посвящены офисной жизни: я попыталась найти героев картин, похожих на моих коллег. Коллеги были в восторге, а затем коллажи стали публиковать и пользователи со всего мира".

Мингалева — не единственная, кто создает подобные работы. Популярностью в соцсетях пользуются, например, похожие коллажи украинского дизайнера Алексея Кондакова, японца Шушаку Такаоки и португальца Габриэля Араужо.

instagram.com/allad8/

instagram.com/allad8/

instagram.com/allad8/

instagram.com/allad8/

instagram.com/allad8/

instagram.com/allad8/

instagram.com/allad8/

instagram.com/allad8/

instagram.com/allad8/

Коллажи пришлись по душе не только украицам - их хвалят пользователи из других стран, а некоторые даже просят картинки в хорошем качестве, чтобы распечатать и сделать плакат или принт на футболку.

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