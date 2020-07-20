Украинка Элина Иващенко победила на конкурсе 'Славянский базар'

Украинка Элина Иващенко заняла первое место на фестивале "Славянский базар" в Витебске (Беларусь).

Об этом сообщает Telegram-канал "Eurovision Ukraine". По словам инсайдеров, 18-летняя певица разделила победу с белорусом Романом Волозневым: они набрали одинаковое количество баллов – 134. В результате Элине присудили специальную премию "Славянская надежда", которую учредил президент Беларуси Александр Лукашенко, и вручили приз в размере 15 тысяч долларов. Роман же был удостоен гран-при (приз – 20 тысяч долларов).

"Спасибо огромное "Славянский базар". Большая радость везти в Украину первое место с вашего фестиваля. И невероятная благодарность вам, Александр Григорьевич, за особую премию. Для меня это большая честь!" – написала Элина на личной странице в Instagram.

Элина Иващенко победила на конкурсе "Славянский базар" (Instagram Элины Иващенко)

Второе место – у конкурсантки из Литвы Каролины Лындо (10 тысяч долларов). А третье жюри поделило между исполнителем из Казахстана Хансултаном и певицей из Боснии и Герцеговины Ивоной Одицки (по 2,5 тыс. долларов).

Отметим, что Элина Иващенко исполняла на фестивале знаменитую украинскую песню "Ой, у вишневому саду". К слову, она известна благодаря победам в различных телевизионных конкурсах ("Х-фактор", "Голос. Дети").

Элина Иващенко исполнила на "Славянском базаре" песню "Ой, у вишневому саду" (Telegram-канал Eurovision Ukraine)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на фестивале "Славянский базар" в Витебске (Беларусь) должны были выступать такие украинские артисты как Ирина Билык, Таисия Повалий, Тина Кароль, Павел Зибров и многие другие.