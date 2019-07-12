"Україна, я люблю тебе": победительница Евровидения вызвала восторг шоу в Киеве

Победительница "Евровидения - 2018" Нетта Барзилай, более известная как Netta, поделилась фото со своего выступления на фестивале Atlas Weekend-2019. Кроме того, артистка призналась в любви Украине и поблагодарила публику.

Снимки она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Нета Барзилай instagram.com/nettabarzi

"Украина, ты обняла меня так крепко, что я хотела остаться навсегда! Спасибо за удивительный опыт. Не могу дождаться, чтобы вернуться! Я люблю тебя!" — написала Нетта.

"Нетта, ты лучшая", "Горячая", "Добро пожаловать в Украину", "Мы тоже тебя любим", "Украина любит тебя, ты потрясающая", "Королева", "Украина любит тебя", — пишут в сети.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, организаторы масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend-2019 нашли замену хедлайнеру A$AP Rocky, которого арестовали из-за нападения на человека. Долгожданного рэпера заменит исполнитель с похожим псевдонимом – A$AP Ferg.

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