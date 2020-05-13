Украина выступила на Евровидении-2020: как прошел первый онлайн-полуфинал

12 мая в 22:00 по киевскому времени состоялся первый онлайн-полуфинал Евровидения-2020.

Концерт транслировался на официальном канале "Евровидения" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

24tv.ua

Участники выступали в том порядке, в котором они должны были выйти на сцену в Роттердаме. Так, в первом полуфинале выступили такие страны: Украина, Россия, Беларусь, Литва, Румыния, Хорватия, Северная Македония, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Мальта, Израиль и Бельгия.

Традиционного голосования за участников во время онлайн-трансляции не проводилось.

Спустя пять номеров начались включения представителей стран, которые передавали привет с самоизоляции. Так, к примеру, представители России Little Big исполнили песню Uno на пианино и гитаре.

Little Big кадр из видео

Представительница Австралии кадр из видео

Солист литовской группы The Roots кадр из видео

Затем вновь продолжили транслировать видео выступления других участников. После которого был опрос: участники должны были ответить, какие песни в истории "Евровидения" их впечатлили сильнее всего.

кадр из видео

Во второй половине концерта организаторы сделали включение с блогерами, которым дали возможность обсудить телепроект. К примеру, на экране появилась австралийско-южноамериканская пара трансвеститов Nova и Olympia.

Nova и Olympia кадр из видео

Представители Украины Go_A появились на сцене на 1:10:14 минуте шоу. Группа исполнила песню "Соловей".

Go_A кадр из видео

В конце концерта показали видео, снятые дома у зрителей "Евровидения": поклонники пели конкурсные песни.

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выступила группа Go-A на онлайн-концерте Евровидение-2020.

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