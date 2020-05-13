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13 мая • обновлено в 16:28
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Украина выступила на Евровидении-2020: как прошел первый онлайн-полуфинал

3.1т
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12 мая в 22:00 по киевскому времени состоялся первый онлайн-полуфинал Евровидения-2020.

Концерт транслировался на официальном канале "Евровидения" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украина выступила на Евровидении-2020: как прошел первый онлайн-полуфинал

24tv.ua

Участники выступали в том порядке, в котором они должны были выйти на сцену в Роттердаме. Так, в первом полуфинале выступили такие страны: Украина, Россия, Беларусь, Литва, Румыния, Хорватия, Северная Македония, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Мальта, Израиль и Бельгия.

Традиционного голосования за участников во время онлайн-трансляции не проводилось.

Спустя пять номеров начались включения представителей стран, которые передавали привет с самоизоляции. Так, к примеру, представители России Little Big исполнили песню Uno на пианино и гитаре.

Little Big

Little Big

кадр из видео

Представительница Австралии

Представительница Австралии

кадр из видео

Солист литовской группы The Roots

Солист литовской группы The Roots

кадр из видео

Затем вновь продолжили транслировать видео выступления других участников. После которого был опрос: участники должны были ответить, какие песни в истории "Евровидения" их впечатлили сильнее всего.

Украина выступила на Евровидении-2020: как прошел первый онлайн-полуфинал

кадр из видео

Во второй половине концерта организаторы сделали включение с блогерами, которым дали возможность обсудить телепроект. К примеру, на экране появилась австралийско-южноамериканская пара трансвеститов Nova и Olympia.

Nova и Olympia

Nova и Olympia

кадр из видео

Представители Украины Go_A появились на сцене на 1:10:14 минуте шоу. Группа исполнила песню "Соловей".

Go_A

Go_A

кадр из видео

В конце концерта показали видео, снятые дома у зрителей "Евровидения": поклонники пели конкурсные песни.

Украина выступила на Евровидении-2020: как прошел первый онлайн-полуфинал

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выступила группа Go-A на онлайн-концерте Евровидение-2020.

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Евровидение-2020
Персона
Go_A
Тег
Евровидение
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