Украина примет участие в детском Евровидении-2020: когда выберут представителя

Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше 29 ноября. Национальный отбор участников будет объявлен в августе.

Лозунгом конкурса является "Move the World", в этом году он призван напомнить о силе единства. Об этом сообщает "Суспільне".

"В детстве нам кажется, что все важные вещи делают известные люди: ученые, космонавты, спортсмены и актеры. Но это не так: каждый день миллионы людей во всех уголках планеты добросовестно выполняют свои обязанности, двигая мир", – говорится в заявлении организаторов.

Представитель Украины на детском Евровидении-2020 станет известен в августе Пресса Украины

Уточняется также, что Польша будет принимать мероприятие второй раз подряд.

Отметим, конкурс детское Евровидение впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие всего 39 стран. Украина участвует в конкурсе с 2006 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, между интернет-пользователями случилась перепалка из-за победы в детском Евровидение-2019 представительницы Польши Виктории Габор. В сети недовольны тем, что победила именно она, а не представительница Украины София Иванько, которая заняла на конкурсе 15-е место.