Украина победила на песенном конкурсе "Turkvision 2020"

София Ковнир Люди 14:41, 21.12.2020 Обновлено: 14:41, 21.12.2020

В международном музыкальном конкурсе "Turkvision 2020" победительницей стала украинка с гагаузскими корнями Наталья Папазоглу. В этом году в мероприятии приняли участие 26 конкурсантов.

Так, из-за пандемии коронавируса конкурс состоялся в онлайн-формате. Поэтому участники прислали организаторам видео исполнения своих композиций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Что известно о Наталье Папазоглу

  • Наталья Папазоглу – украинская певица, автор и исполнительница собственных песен, солистка государственного джазового оркестра и лауреат многих международных конкурсов.

  • Закончила Химико-технологический техникум по специальности "коммерческая деятельность и товароведение"

  • Училась в Тернопольской академии народного хозяйства по специальности "менеджмент внешнеэкономической деятельности"

  • Также она финалистка телепроекта "Х-фактор 6", лауреат многих международных конкурсов.

  • Ее называют "украинской Уитни Хьюстон" за филигранную технику и уникально сильный голос.

  • Исполнительница представила на конкурсе песню на гагаузском языке "Tikenli yol", название которой переводится как "тернистый путь".

Наталья Папазоглу
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Напомним, "Turkvision" – это ежегодный конкурс современной эстрадной песни, в котором могут участвовать как тюркские страны и регионы, так и любые другие, представители которых являются тюрками по национальности.

В отличие от "Евровидения", в котором выигравшая страна является местом проведения следующего конкурса, на "Turkvision" конкурс принимает один из городов стран-членов TÜRKSOY, который будет объявлен культурной столицей тюркского мира.

"Turkvision 2020"
Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее львовянка Оксана Лынив стала лауреатом награды немецкого журнала Oper! Она прославилась благодаря постановке оперы Белы Бартока "Замок герцога Синяя Борода".

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