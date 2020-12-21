Украина победила на песенном конкурсе 'Turkvision 2020'

В международном музыкальном конкурсе "Turkvision 2020" победительницей стала украинка с гагаузскими корнями Наталья Папазоглу. В этом году в мероприятии приняли участие 26 конкурсантов.

Так, из-за пандемии коронавируса конкурс состоялся в онлайн-формате. Поэтому участники прислали организаторам видео исполнения своих композиций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Наталья Папазоглу – украинская певица, автор и исполнительница собственных песен, солистка государственного джазового оркестра и лауреат многих международных конкурсов.

Закончила Химико-технологический техникум по специальности "коммерческая деятельность и товароведение"

Училась в Тернопольской академии народного хозяйства по специальности "менеджмент внешнеэкономической деятельности"

Также она финалистка телепроекта "Х-фактор 6", лауреат многих международных конкурсов.

Ее называют "украинской Уитни Хьюстон" за филигранную технику и уникально сильный голос.

Исполнительница представила на конкурсе песню на гагаузском языке "Tikenli yol", название которой переводится как "тернистый путь".

Напомним, "Turkvision" – это ежегодный конкурс современной эстрадной песни, в котором могут участвовать как тюркские страны и регионы, так и любые другие, представители которых являются тюрками по национальности.

В отличие от "Евровидения", в котором выигравшая страна является местом проведения следующего конкурса, на "Turkvision" конкурс принимает один из городов стран-членов TÜRKSOY, который будет объявлен культурной столицей тюркского мира.

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