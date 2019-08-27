Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Ух, сексуальная": Полякова завела сеть откровенным снимком

3.1т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Ольга Полякова поделилась с поклонниками откровенным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в красном купальнике, продемонстрировав сексуальное тело.

"Париться по поводу того, что лето проходит — не стоит. Жизнь проходит — вот это засада", — написала Полякова.

"Ух, сексуальная": Полякова завела сеть откровенным снимком

Оля Полякова

Фото из Instagram

"Ух, сексуальная": Полякова завела сеть откровенным снимком

Оля Полякова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Новости
"Огонь, чертовка!" Анфиса Чехова восхитила сеть соблазнительным фото

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации певицы. Они засыпали Олю комплиментами.

"Ух, сексуальная": Полякова завела сеть откровенным снимком
"Ух, сексуальная": Полякова завела сеть откровенным снимком
"Ух, сексуальная": Полякова завела сеть откровенным снимком
"Ух, сексуальная": Полякова завела сеть откровенным снимком
"Ух, сексуальная": Полякова завела сеть откровенным снимком

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Оли Поляковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Ух, сексуальная": Полякова завела сеть откровенным снимком

Оля Полякова засветила грудь

Фото из Instagram

"Ух, сексуальная": Полякова завела сеть откровенным снимком

Оля Полякова в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Ух, сексуальная": Полякова завела сеть откровенным снимком

Оля Полякова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Ух, сексуальная": Полякова завела сеть откровенным снимком

Оля Полякова полностью оголилась

Фото из Instagram

"Ух, сексуальная": Полякова завела сеть откровенным снимком

Соблазнительная Оля Полякова

Фото из Instagram

"Ух, сексуальная": Полякова завела сеть откровенным снимком

Оля Полякова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Ух, сексуальная": Полякова завела сеть откровенным снимком

Оля Полякова в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото, использовав популярное в сети приложение.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Оля Полякова
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
3
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...