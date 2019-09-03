"Ух, какая секси!" Леся Никитюк вызвала восторг соблазнительными фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть соблазнительными снимками.

Так, на фото, которые звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она позировала в достаточно откровенном белом купальнике.

Леся Никитюк Фото из Instagram

Леся Никитюк в откровенном купальнике Фото из Instagram

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Леси. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Леся Никитюк засветила пышную грудь Фото из Instagram

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Леся Никитюк в откровенном купальнике Фото из Instagram

Соблазнительная Леся Никитюк Фото из Instagram

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Полуобнаженная Леся Никитюк Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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