"Угроза тромбоза": стали известны подробности состояния Заворотнюк

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, лечат массажем из-за угрозы тромбоза. Она наблюдается в Европейском медицинском центре.

Правая сторона ее тела остается парализованной и врачи назначили ей новый курс лечения, пишет Telegram-канал Mash.

Анастасию Заворотнюк Газета.ру

Чтобы мышцы не атрофировались и не образовались тромбы, ей прописали массажи. Сейчас состояние Заворотнюк стабильное. Она передвигается только на коляске. За ней по очереди ухаживают мать и муж Петр Чернышев.

Анастасию Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев today.ua

Напомним, что российская актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной.

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