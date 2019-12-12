"Угроза тромбоза": стали известны подробности состояния Заворотнюк

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, лечат массажем из-за угрозы тромбоза. Она наблюдается в Европейском медицинском центре.
Правая сторона ее тела остается парализованной и врачи назначили ей новый курс лечения, пишет Telegram-канал Mash.
Анастасию Заворотнюк
Газета.ру
Чтобы мышцы не атрофировались и не образовались тромбы, ей прописали массажи. Сейчас состояние Заворотнюк стабильное. Она передвигается только на коляске. За ней по очереди ухаживают мать и муж Петр Чернышев.
Анастасию Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев
today.ua
Напомним, что российская актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной.
Читайте также: Паралич Заворотнюк: родственники рассказали о состоянии актрисы
Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.