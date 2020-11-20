Экс-солист "Грибов" Бардаш: я был на Майдане и это было моей большой ошибкой

Скандальный украинский музыкант, основатель групп "Нервы", Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш сожалеет о том, что принимал активное участие в Евромайдане.

Об этом знаменитость сообщил в интервью для YouTube-программы "Антиподи". По словам Бардаша, после событий 2014 года уровень жизни простых украинцев не повысился, а упал. Музыкант выразил недовольство тем, что сейчас общество "гниет и тухнет", но никому до этого нет дела (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Как только этот замес начался, я первый здесь был. У меня был офис на Прорезной. Вот так бабки давал. Я был на Майдане и скажу тебе, что это было моей большой ошибкой. Меня тогда это очень сильно качнуло. Но это все ненужно было. После этого страна за 5 лет стала хуже жить. Это мое мнение, я могу ошибаться. Но то, что у стариков уменьшилась пенсия на треть – это жесть. Общество гниет, тухнет, болеет, старикам – п**да. И это с того времени... Сколько людям еще ждать? Они дохнут каждый день. Уровень маразма в стране зашкаливает", – заявил Бардаш.

При этом музыкант заявил, что любит Украину, ее народ и призывает всех "объединяться и образовываться".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее высказывания Юрия Бардаша о конфликте на Донбассе в интервью российскому журналисту Юрию Дудю спровоцировали скандал в сети. Музыканта обвинили в "предательстве Украины". После этого Бардаш попал в базу организации "Миротворец".