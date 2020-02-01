"Уехать из загнивающей России": жена Павла Воли восхитилась Нью-Йорком

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева, которая сейчас находится вместе со своим мужем Павлом Волей на отдыхе в США, поделилась впечатлением от пребывания в Нью-Йорке.

В своем Instagram-аккаунте она опубликовала соответствующее видео и рассказала, что ее особенно вдохновило.

"Путешествие в Нью-Йорк было такое же стремительное, как и сам Нью-Йорк. Никогда не гаснущий Times Square. Бешеный ритм, драйв, энергия, freestyle ...танцы находят меня везде! Потрясли бродвейские шоу. Но так как Бродвей законопослушный и снимать внутри запрещено (отбирают телефоны) — не стала. Из всех просмотренных нами шоу — по-настоящему самый неожиданный, интересный и атмосферный #BLUEMANGROUP (обязательно прогуглите, кто не знает). Полное погружение. Насмотрелась, вдохновилась и уже думаю о новом шоу...", - воодушевленно написала Утяшева.

На фоне восхищения гимнастки один из подписчиков спросил у нее, готова ли она уехать из РФ.

"А вам бы хотелось уехать из загнивающей России в другую страну?" – спросил фолловер.

Утяшева воздержалась от ответа.

"Они уже давно уехали))). В России деньги зарабатывают только", - считает подписчица.

Примечательно, дети Воли и Утяшевой родились в США, в одной из клиник Майами.

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