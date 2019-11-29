Уехали вместе: муж Заворотнюк покинул Россию с женщиной

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре на Рублевке, Петр Чернышев покинул страну с другой женщиной.

Он вновь вернулся к концертному графику и отправился на гастроли в Минск со своей партнершей, женой пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяной Навкой, о чем сама фигуристка рассказала на своей странице в Instagram.

Чернышев покинул Россию с Навкой

"Минск, встречай! Уже завтра наша первая волшебная сказка на льду "Руслан и Людмила" будет радовать зрителей Минск Арены в 11:00 и 15:00! Мне особенно приятно привезти свое первое ледовое шоу именно к вам, т.к. часть моей профессиональной истории связана с вашей прекрасной страной", – написала она.

Навка и Чернышев на льду instagram/tatiana_navka

Тем временем, ранее появилась инфомрация, что у Чернышева появилась новая партнерша по танцам, которая младше его на 31 год.

Навка и Чернышев уехали в Минск instagram./tatiana_navka

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