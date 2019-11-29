Уехали вместе: муж Заворотнюк покинул Россию с женщиной

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре на Рублевке, Петр Чернышев покинул страну с другой женщиной.
Он вновь вернулся к концертному графику и отправился на гастроли в Минск со своей партнершей, женой пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяной Навкой, о чем сама фигуристка рассказала на своей странице в Instagram.
Чернышев покинул Россию с Навкой
"Минск, встречай! Уже завтра наша первая волшебная сказка на льду "Руслан и Людмила" будет радовать зрителей Минск Арены в 11:00 и 15:00! Мне особенно приятно привезти свое первое ледовое шоу именно к вам, т.к. часть моей профессиональной истории связана с вашей прекрасной страной", – написала она.
Навка и Чернышев на льду
instagram/tatiana_navka
Тем временем, ранее появилась инфомрация, что у Чернышева появилась новая партнерша по танцам, которая младше его на 31 год.
Навка и Чернышев уехали в Минск
instagram./tatiana_navka
Минск встречай!!! ✨✨✨ Уже завтра 🎉🎉🎉 наша первая волшебная сказка на льду "Руслан и Людмила" будет радовать зрителей Минск Арены в 11.00 и 15.00ч!!! Мне особенно приятно привезти своё первое ледовое шоу именно к вам, т.к. часть моей профессиональной истории связана с вашей прекрасной страной... И у меня остались только теплые и приятные воспоминания о том времени! 💕 Так что с нетерпением жду завтра и оооочень надеюсь, что вы тоже! 😉😁🙏 P. S. Наш замечательный состав 🔝🔝🔝: Татьяна Навка и Пётр Чернышев Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас Александр Смирнов и Юко Кавагути Ондржей Готарек Максим Ковтун Виктор Петренко #ТатьянаНавка #ПетрЧернышев #РусланиЛюдмила #мюзиклнальду #сказканальду #гастроли #навкашоу #Беларусь #Минск #фигурноекатание
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.