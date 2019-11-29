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30 ноября • обновлено в 10:55
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Уехали вместе: муж Заворотнюк покинул Россию с женщиной

39.7т
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Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре на Рублевке, Петр Чернышев покинул страну с другой женщиной.

Он вновь вернулся к концертному графику и отправился на гастроли в Минск со своей партнершей, женой пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяной Навкой, о чем сама фигуристка рассказала на своей странице в Instagram.

Чернышев покинул Россию с Навкой

Чернышев покинул Россию с Навкой

"Минск, встречай! Уже завтра наша первая волшебная сказка на льду "Руслан и Людмила" будет радовать зрителей Минск Арены в 11:00 и 15:00! Мне особенно приятно привезти свое первое ледовое шоу именно к вам, т.к. часть моей профессиональной истории связана с вашей прекрасной страной", – написала она.

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Навка и Чернышев на льду

Навка и Чернышев на льду

instagram/tatiana_navka

Тем временем, ранее появилась инфомрация, что у Чернышева появилась новая партнерша по танцам, которая младше его на 31 год.

Навка и Чернышев уехали в Минск

Навка и Чернышев уехали в Минск

instagram./tatiana_navka

Минск встречай!!! ✨✨✨ Уже завтра 🎉🎉🎉 наша первая волшебная сказка на льду "Руслан и Людмила" будет радовать зрителей Минск Арены в 11.00 и 15.00ч!!! Мне особенно приятно привезти своё первое ледовое шоу именно к вам, т.к. часть моей профессиональной истории связана с вашей прекрасной страной... И у меня остались только теплые и приятные воспоминания о том времени! 💕 Так что с нетерпением жду завтра и оооочень надеюсь, что вы тоже! 😉😁🙏 P. S. Наш замечательный состав 🔝🔝🔝: Татьяна Навка и Пётр Чернышев Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас Александр Смирнов и Юко Кавагути Ондржей Готарек Максим Ковтун Виктор Петренко #ТатьянаНавка #ПетрЧернышев #РусланиЛюдмила #мюзиклнальду #сказканальду #гастроли #навкашоу #Беларусь #Минск #фигурноекатание

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Анастасия Заворотнюк Татьяна Навка
Теги
концерт шоу-бизнес
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