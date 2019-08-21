Уехали из России: стало известно, как живут внучки Горбачева

Наследники последнего генсекретаря ЦК КПСС, первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева давно уехали из России и обосновались в Германии.

Издание "Комсомольская правда" выяснило, как живут его внучки, и чем они занимаются за рубежом.

Михаил Горбачев, Ирина Вирганская, Ксения, Анастасия, Андрей Трухачев fotobank

Так, единственная дочь Горбачева Ирина Вирганская обосновалась в Баварии более десяти лет назад, где курирует именной фонд отца. От бывшего мужа она родила двух дочерей – Ксению и Анастасию. Сейчас Ирина счастлива во втором браке с бизнесменом Андреем Трухачевым. С ним она и перебралась в Германию. Позже к матери переехала старшая дочь Ксения с мужем Дмитрием Пырченковым и дочкой Сашей.

Ирина Вирганская переехала в Германию более 10 лет назад "КП" - Анатолий Жданов

Старшая внучка Горбачева до сих пор носит фамилию деда. Она работала пиар-менеджером у певицы Валерии, потом остановила свой выбор на журналистике. После второй по счету свадьбы переехала в Германию, где отправила дочку в первый класс и открыла магазинчик коллекционных вин.

Ксения Горбачева переехала в Германию следом за матерью "КП" - Борис Кудрявов

Младшая внучка Горбачева, 32-летняя Анастасия Вирганская, как и сестра, окончила журфак МГИМО, вела колонки о моде в глянцевых журналах, сейчас сосредоточилась на домашнем хозяйстве. Муж Анастасии занимался пиаром модных брендов. Несколько лет назад с мужем перебралась в Германию.

Анастасия любит японские комиксы и обожает героиню сериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен. Девушка ведет обычную и размеренную жизнь, живет с семьей в небольшой квартире с минимум мебели, носит джинсы, воспитывает правнука Горбачева – 4-летнего Никиту. Хочет своему сыну европейское гражданство.

Анастасия Вирганская с мужем и сыном "КП" - личный архив

Собеседники издания рассказали, что наследники Горбачева редко наведываются в Россию – только по праздникам, на подобии Нового года, чтобы проведать деда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что 88-летний Горбачев последние полгода живет в больнице.

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