"Уделю время себе": Барских заявил о завершении карьеры

Известный украинский поп-певец Макс Барских объявил о завершении музыкальной карьеры, пока находится на пике популярности.

Такое заявление журналистам он сделал в Юрмале на прошедшем международном фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, просрколльте до конца страницы).

Макс Барских instagram/max_barskih

"Мне хочется уделить немного времени себе, свой личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя на 100% людям и возвращаюсь одиноким домой, засыпаю один. В прощальном туре мы впервые поедем в Австралию, Копенгаген, Чехию", – сказал Барских.

Он добавил, что в прощальном туре также будет место для США и Канады. "Стараюсь готовиться морально", – резюмировал артист.

Барских объявил о завершении карьеры Кадр и видео

Напомним, что Барских является активным участником не только украинских масштабных фестивалив, но и концертов в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Барских уже делал громкое заявление о карьере. Тогда он сказал, что в рамках тура планирует посетить 15 стран и дать около 30 концертов. В частности, в Канаде, США, Австралии, в странах Европы и Азии.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!