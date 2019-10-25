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25 октября • обновлено в 17:00
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Удалившая грудь Анджелина Джоли сделала откровенное признание о маме

2.2т Читать материал на украинском

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, как потеряла бабушку и мать из-за рака молочной железы. Артистка отметила, что после смерти матери прошла тест и узнала, какова вероятность, что у нее тоже возникнут онкологические заболевания.

Риск рака груди составил 87 процентов, рака яичников — 50 процентов, поэтому актриса удалила эти органы. Ее эссе опубликовал журнал Time.

Удалившая грудь Анджелина Джоли сделала откровенное признание о маме

cosmo.com.ua

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"Я помню, как однажды держала маму за руку, когда она проходила химиотерапию, и она начала багроветь, и мне пришлось помчаться за медсестрой", — написала Джоли.
Удалившая грудь Анджелина Джоли сделала откровенное признание о маме

peopletalk.ru

"У меня была двойная мастэктомия, позже я удалила яичники и маточные трубы, значительно уменьшив, хоть и не полностью, риск развития рака", — призналась актриса.

Она пояснила, что заботится о своем здоровье, чтобы как можно больше времени провести со своими детьми.

Удалившая грудь Анджелина Джоли сделала откровенное признание о маме

teleprogramma.pro

Джоли также призналась, что совсем не жалеет об оставшихся после операция шрамах на теле.

"Я думаю, что наши шрамы напоминают нам о том, что мы преодолели. Они являются частью нашей уникальности. Это разнообразие — одна из самых прекрасных вещей в человеческом существовании", - отметила актриса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли сверкнула телом в прозрачном платье без белья. В таком наряде звезда присутствовала на премьере фильма "Малефисента", которая состоялась 3 октября в Японии на арене "Роппонги Хиллз".

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Персона
Анджелина Джоли
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