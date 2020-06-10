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10 июня • обновлено в 15:30
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Бывшая Кличко показала редкое фото их дочери и поделилась подробностями воспитания

3.7т
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Американская актриса Хайден Панеттьери опубликовала снимок дочери Кайи, на котором она разрисовывает слепок маминого живота, сделанный еще во время беременности.

Фотографии в Instagram экс-супруга Владимира Кличко подписала так: "Я сделала этот гипсовый слепок, когда была беременна, и моя дочь Кайя умоляла меня позволить ей рисовать на нем. После того как я объяснила ей, насколько это деликатная и особенная тема для мамы, я все же сдалась и сказала "да". К счастью, папа помог ей сделать контур для раскрашивания".

Дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко

Дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко

Instagram Хайден Панеттьери

Бывшая Кличко показала редкое фото их дочери

Instagram Хайден Панеттьери

В комментариях один из подписчиков поинтересовался, на каком языке говорит Кайя. "Она говорит на русском только со своим папой, а также учит украинский", – ответила Хайден.

Бывшая Кличко показала редкое фото их дочери

Напомним, Хайден Панеттьери и Владимир Кличко были вместе с 2009 по 2018 год, а в декабре 2014-го года на свет появилась их дочь Кайя Евдокия. После расставания пара сохранила дружеские отношения, а дочь проживает с отцом и бабушкой в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили о том, что Хайден Панеттьери долгое время не виделась с дочерью. До этого актриса подвергалась физическому насилию со стороны своего бойфренда Брайана Хиккерсона.

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Персоны
Кайя-Евдокия Кличко Владимир Кличко Хайден Панеттьери
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