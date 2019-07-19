Училась заново ходить: звезда Голливуда рассказала об инсульте

Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун пережила инсульт, после чего вынуждена была заново учиться говорить и ходить.

По данным Variety, признание о страшном недуге, который случился в начале 2000-х, она сделала только сейчас, рассказав подробности.

"Я попала в больницу только на третий или четвертый день после инсульта. Большинство людей до того момента умирают. Но на ангиограмме врачи не увидели сосуд, который лопнул, и собирались отправить меня домой, считая, что я их просто разыгрываю", – рассказала Стоун.

Шэрон Стоун instagram/sharonstone

По ее словам, только на девятый день в больнице у нее онемело лицо. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг и срочно провели операцию. После этого актрисе было сложно вернуться к обычной жизни, она даже потеряла опеку над своим ребенком.

instagram/sharonstone

"У меня был один шанс на миллион. И потом еще целый месяц врачи не давали гарантий, буду я жить или нет. Мне пришлось снова учиться ходить, слышать, писать, говорить. Потом я еще долгое время думала, что умираю. Даже после того, как вернулась домой. Я не смогла сохранить опеку над своим сыном и не имела возможности работать. Мне даже пришлось заложить свой дом. Я потеряла все, что имела. Потеряла свое место в бизнесе. Но ведь я была самой горячей кинозвездой", – добавила легендарная актриса.

instagram/sharonstone

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 61-летнюю Шерон Стоун заметили в магазине оптики, где она с большим энтузиазмом примеряла разные модели очков. Фанаты едва узнали секс-символ 90-х, поскольку женщина выглядела изможденной и уставшей.

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