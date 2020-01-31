Участвовал в оргиях с 13 лет: Рианна закрутила роман с сексуально-одержимым рэпером

Американская певица Рианна начала встречаться с репером Ракимом Майерсом, более известным, как A$AP Rocky.

Исполнителей видели вместе в Нью-Йорке, после чего они якобы провели ночь в отеле. Об этом сообщает издание The Sun.

"Они действительно наслаждаются компанией друг друга. И хотя Рианна пока не спешит заявлять миру о новом возможном любовнике, их роман развивается стремительно, и это ей доставляет настоящее удовольствие. Между ними все достаточно просто. Рианна не думает, есть ли у них с Рокки будущее. Она одинокая женщина, которая развлекается", – рассказал инсайдер.

Отметим, что в 2013 году певица появилась в клипе у репера.

До того, как начать отношения A$AP Rocky встречался с Кендалл Дженнер.

Кроме того, артист неоднократно заявлял о своей любви к сексу. Так, в интервью изданию Esquire он признался, что впервые поучаствовал в оргии в 13 лет.

"Впервые я поучаствовал в оргии в седьмом классе школы. В 13 лет. Отца посадили из-за наркотиков, мы с мамой переехали в приют для бездомных на пересечении 104-й и Бродвея. Школа находилась в трех кварталах, и во время обеда нас отпускали на 45 минут на ланч. В первый раз мы пошли в одно жилое здание, поднялись на последний этаж, постелили верхнюю одежду на пол. Там было пять девчонок и десять парней, и мы просто тра**лись по очереди. И не дай бог у тебя маленький чл*н, потому что тебя будут дразнить! Я тогда был мелким, но, камон, дайте мне шанс, я же был в седьмом классе!", - рассказывал репер.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Рианна показала откровенные снимки в коротком платье с очень глубоким декольте.

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